Mini PC con schermo LCD: affonda il prezzo con il Coupon del 50%

L’offerta che ti proponiamo in questo articolo è una vera e propria “carezza della sera”. Infatti Mini PC con schermo LCD, 1024GBNVMe SSD micro PC, Intel Alder Lake-Ν95 (fino a 3,4GHz), 16GB DDR4, desk RGB/verticale personalizzato, WiFi6/BT 5.2/4K UHD/doppia LAN utilizzabile sia per casa che per ufficio ora lo paghi a metà prezzo. Infatti, sul costo originario di 549 euro puoi applicare un coupon del 50%, che ti consente di pagarlo solo 274,50 euro! Ma ti consigliamo di fare presto!

L’offerta della sera: Mini Pc con schermo LED a metà prezzo!

Scendiamo nei particolari. Il mini tower PC ACEMAGIC S1 è dotato di un display LCD sul quale potrai visualizzare facilmente lo stato operativo, l’ora, la temperatura, ecc. del Mini PC. Puoi anche cambiare lo sfondo come desideri. Il design colorato dell’illuminazione RGB aggiunge colori brillanti alla tua vita e al tuo lavoro. Vanta un processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione (fino a 3,4 GHz, cache L3 da 6 MB), TDP da 20 W. Offre oltre il 33% di prestazioni in più rispetto a N5105/N5095, il 13% in più rispetto ad altri mini PC N95/N100. E’ ideale anche per la progettazione video grazie al 4K, ecc.

Ma non finisce qui. E’ dotato di 16 GB DDR4 3200 MHz, SSD M.2 NVMe da 1 TB (due slot M.2, uno accetta SSD SATA, l’altro è PCIE/SATA adattivo), espandibile fino a un massimo di 2 TB. Per quanto concerne la connettività, parliamo di un WiFi 6 dual band 802.11ax, 2.4G + 5G integrato. Il design a doppia porta LAN offre più opzioni per la costruzione della rete. Puoi anche connettere facilmente dispositivi Bluetooth come tastiere e mouse wireless tramite Bluetooth 5.2. Ultimo vantaggio le dimensioni ridotte: solo 12,4 x 12,8 x 4 cm, mentre il peso è di soli 0,38 kg.

Insomma, tanti vantaggi che ora paghi solo a metà prezzo! Clicca il banner di seguito e fai l’affare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.