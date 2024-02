Mini PC Teclast con Intel Lake e 16GB di RAM a soli 169€: possibile col COUPON Amazon

Le offerte di Amazon continuano a sorprendere, e oggi hai l’opportunità di portare a casa il mini PC N20 di Teclast a un prezzo irresistibile, ovvero appena 169€ grazie al coupon regalo di 100e che ti fa il gigante dell’e-commerce. Ti basta spuntare l’apposita voce Applica coupon sulla pagina del prodotto e otterrai subito il taglio di prezzo.

Questo potente computerino è dotato di 16GB di RAM DDR4 e un rapido SSD PCIe 3.0 da 512GB, offrendoti prestazioni affidabili e uno spazio di archiviazione generoso. Con il processore Intel Celeron N5095, il Teclast garantisce poi una navigazione fluida e un multitasking senza problemi.

Mini PC N20 di Teclast: solo 169€ col coupon Amazon

Uno dei punti di forza di questo computer è la connettività avanzata, che include il supporto per il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.0, assicurandoti una connessione veloce e stabile a Internet e la possibilità di collegare facilmente dispositivi esterni. Grazie alle porte USB 2.0/3.2, puoi connettere facilmente periferiche, trasferire dati o caricare dispositivi.

Inoltre, con la porta Gigabit Ethernet, hai la flessibilità di una connessione via cavo per garantire prestazioni di rete ottimali. Una caratteristica unica di questo mini PC è la capacità di supportare fino a tre monitor 4K contemporaneamente. Questo ti offre una vasta area di visualizzazione e una maggiore produttività per svolgere compiti complessi o multitasking intensivo.

Il mini PC N20 di Teclast è una soluzione ideale per l’uso domestico o d’ufficio, offrendoti potenza, versatilità e affidabilità in un design compatto. Sfrutta al massimo questa offerta di Amazon e aggiungi questo mini PC alla tua configurazione tecnologica

