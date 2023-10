Mini PC TECLAST: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Dopo anni di dura pandemia e conseguente aumento del costo della componentistica, finalmente assemblare un PC è tornato praticamente alla portata di tutte le tasche. Purtroppo però non sempre si ha lo spazio necessario, considerando quanto sono ingombranti i case per PC, e si preferisce adottare soluzioni più contenute, come nel caso dei Mini PC, che permettono di risparmiare un bel po’ di spazio. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti il Mini PC Teclast in offerta al sensazionale prezzo di soli 269 euro: ma non è finita qui, dato che grazie al coupon da 90 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 179 euro, con un grandissimo risparmio rispetto al prezzo di partenza originariamente suggerito dalla compagnia produttrice, TECLAST.

Mini PC Teclast: massime prestazioni a basso prezzo

Le dimensioni assolutamente contenute sono sicuramente il fiore all’occhiello di questo dispositivo: esso misura infatti 11.7 centimetri di larghezza per 11.7 centimetri di spessore e 4.1 cm di altezza, con un peso di appena 412 grammi, che ti permette di posizionarlo praticamente in qualsiasi angolo della tua scrivania senza alcun tipo di problema.

Il vero e proprio cuore pulsante di questo Mini PC è sicuramente rappresentato dal suo processore Intel Japer Lake N5095 di 11° generazione a 10 nanometri, che oltre al bassissimo consumo energetico (di soli 15 W) ti permette di avere prestazioni elevate, riuscendo così ad avviare qualsiasi tipo di programma senza il minimo tentennamento o esitazione.

Molto apprezzata poi l’unità SSD da 512 GB, che ti permetterà di catalogare qualsiasi foto, video e i tuoi file di lavoro, con un ottima velocità sia in lettura che scrittura, soprattutto se la paragoniamo a quella dei vecchi hard disk tradizionali.

Grazie alla scheda grafica Intel UHD con 16 unità di esecuzione, poi, avrai la possibilità di collegare fino a 3 display in cnontemporanea, sfruttando le due porte HDMI e Type C complete.

Insomma, a nemmeno 180 euro hai la possibilità di portarti a casa un vero e proprio PC dalle piccole dimensioni, utile sia per il tuo flusso lavorativo che per i tuoi momenti di svago: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Mini PC Teclast in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

