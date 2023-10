Mini PC TRIGKEY: ecco il prezzo STRACCIATO di Amazon

Dopo anni davvero difficili e duri dovuti alla pandemia, finalmente il costo della componentistica per PC è ritornato a prezzi normali, praticamente a portata di tutte le tasche, consentendo dunque di assemblare PC desktop ex novo. Purtroppo non sempre si ha a disposizione lo spazio sufficiente all’interno del proprio studio casalingo per un PC desktop, dal momento che i case per PC sono ingombranti. Ecco dunque che alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il Mini PC TRIGKEY in offerta al sensazionale prezzo di soli 449 euro: non è finita qui però, dal momento che grazie proprio al coupon da ben 120 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 329 euro, risparmiando un bel po’ rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla compagnia produttrice.

Mini PC TRIGKEY: piccolo il PC, massime le prestazioni

Il vero e proprio cuore pulsante di questo Mini PC è rappresentato indubbiamente dal suo processore Ryzen 7 5800H a 8 core e 16 thread, che garantisce delle prestazioni davvero eccellenti: grazie a questo potentissimo chip potrai infatti avviare qualsiasi tipo di software, anche quelli più pesanti come nel caso dei programmi di fotoritocco e videoediting, che necessitano di un’alta capacità di calcolo.

Tutto questo si abbina a un ottima scheda grafica Vega 8 da 8 core, che permette di collegare questo Mini PC a ben 3 display in 4K, con 60 Hz come frequenza d’aggiornamento, garantendoti così il massimo coinvolgimento possibile all’interno del tuo studio. Questo può ritornare utilissimo soprattutto se sei un videogiocatore, dandoti la possibilità di immergerti al massimo dentro il titolo racing del momento, come nel caso di Forza Horizon o Assetto Corsa.

Nulla da dire anche per la connettività Wi-Fi 6, che garantisce una connessione a internet davvero stabile e rapida: questo è un parametro importantissimo se lavori in smart working o giochi in multiplayer online, dal momento che avere una connessione a internet efficiente è uno dei requisiti fondamentali per lavorare con continuità e senza problemi.

Insomma, a poco più di 320 euro hai la possibilità di portarti a casa un PC piccolissimo nelle dimensioni ma dalle prestazioni davvero sbalorditive, con il quale potrai lavorare senza problemi e dedicarti anche al tuo svago personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Mini PC Trigkey in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero terminare improvvisamene.

