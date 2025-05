Mini PC TRIGKEY: potenza e compattezza ad un prezzo imbattibile

Un’occasione da non perdere per chi cerca potenza e versatilità in un formato compatto: il TRIGKEY Mini PC K-N95 è disponibile ad un prezzo davvero scontato del 5% e quindi di soli 128 euro su Amazon, con caratteristiche tecniche che lo rendono perfetto per lavoro e intrattenimento. Grazie al suo design ultra-compatto, questo dispositivo è ideale per chi ha bisogno di una soluzione portatile senza rinunciare alle prestazioni. Scopri di più e approfitta dell’offerta.

Prestazioni sorprendenti in un formato mini

Il cuore del Mini PC TRIGKEY K-N95 è il processore Intel Alder Lake N95, un chip di ultima generazione che, con i suoi 4 core e 4 thread, raggiunge una frequenza massima di 3,4 GHz. Rispetto al precedente modello N5105, questo processore offre un incremento di performance del 20%, mantenendo un consumo energetico ridotto di soli 15W. Una scelta ideale per chi cerca efficienza e potenza senza compromettere il risparmio energetico.

Questo mini PC è equipaggiato con 8GB di RAM DDR4, espandibili fino a 16GB, per gestire senza problemi il multitasking e le applicazioni più esigenti. Lo spazio di archiviazione è affidato a un SSD M.2 PCIe da 256GB, che garantisce tempi di avvio e caricamento rapidissimi. Per chi necessita di maggiore capacità, è possibile espandere lo storage fino a 4TB, sfruttando il supporto per doppio SSD.

Grafica e connettività all’avanguardia

La scheda grafica integrata Intel UHD Graphics supporta il collegamento simultaneo di due monitor con risoluzione 4K a 60Hz, rendendo il TRIGKEY K-N95 una soluzione eccellente sia per applicazioni professionali che per l’intrattenimento domestico. La decodifica AV1 garantisce una riproduzione fluida dei contenuti multimediali in alta definizione.

La connettività è un altro punto di forza: tre porte USB 3.2 da 10 Gbps, tre USB 2.0, due uscite HDMI 4K, una porta LAN Gigabit e un jack audio da 3,5 mm offrono un’ampia gamma di opzioni per collegare dispositivi e periferiche. Non mancano il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.0, per una connessione wireless stabile e affidabile.

Design compatto e silenzioso

Con dimensioni minime, il TRIGKEY K-N95 si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, sia a casa che in ufficio. Il sistema di raffreddamento a bassa rumorosità assicura un funzionamento silenzioso anche durante l’esecuzione di applicazioni più impegnative, garantendo un’esperienza d’uso confortevole.

Il TRIGKEY Mini PC K-N95 viene fornito con il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, pronto all’uso, ed è coperto da una garanzia di 12 mesi con servizio di assistenza post-vendita professionale. Tutto questo a un prezzo imbattibile di soli 128,25 euro, grazie ad uno sconto del 5% disponibile su Amazon. Non perdere l’occasione di acquistarlo ora, è la scelta ideale per chi cerca un mini PC che possa adattarsi a qualsiasi esigenza, dal lavoro all’intrattenimento!

