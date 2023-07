Mini PC TRIGKEY S5, sconto di 120€ su Amazon: tutta la POTENZA di un computer concentrata in pochi centimetri

Stanco di avere un PC ingombrante sulla scrivania? Ecco la soluzione perfetta per te: il Mini PC TRIGKEY S5. Questo mini computer desktop è il compagno ideale per chi cerca prestazioni elevate e un design compatto. Con un potente processore AMD Ryzen 5 5500U, avrai la velocità e l’efficienza necessarie per affrontare qualsiasi attività, dal lavoro ai giochi. E con una generosa RAM da 16 GB DDR4 e un rapido SSD da 500 GB M.2 NVME, avrai spazio e velocità di archiviazione sufficienti per tutte le tue esigenze. Il tutto spendendo oggi appena 289€, grazie allo sconto su Amazon di oltre 120€ via coupon.

Mini PC TRIGKEY S5: il computerino piccolo ma potente

Ma le prestazioni del TRIGKEY AMD Mini PC non finiscono qui. Grazie alla potente scheda grafica AMD Radeon RX Vega 7, potrai goderti immagini straordinarie e video ad alta definizione con supporto per la risoluzione 4K a 60Hz tramite le porte HDMI duali.

E non preoccuparti della connettività, perché questo mini PC è dotato di WiFi 6, che ti garantirà una connessione veloce e stabile per navigare in rete e giocare online senza problemi. Il design compatto e leggero del Mini PC TRIGKEY S5 ti permetterà di risparmiare spazio sulla tua scrivania senza sacrificare le prestazioni. E con le porte USB 3.0, potrai collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi e accessori preferiti.

Questo mini PC non è solo perfetto per il lavoro e il gaming, ma è anche ideale per l’intrattenimento. Potrai guardare i tuoi film e video preferiti in risoluzione 4K con immagini nitide e colori vivaci. Insomma, questo mini PC è la scelta perfetta per chi cerca un mini desktop PC potente, compatto e versatile senza spendere una fortuna. Oggi lo poi infatti avere spendendo appena 289€, grazie allo sconto su Amazon di oltre 120€ via coupon.

