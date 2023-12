Mini PC UXX a 98€: OCCASIONE assurda su Amazon per il computerino più potente sul mercato

Il mini PC UXX offre prestazioni potenti in un formato compatto, fornendo una soluzione versatile per una varietà di utilizzi, tra cui l’intrattenimento multimediale, il lavoro da ufficio e il gaming leggero. Dotato di caratteristiche avanzate, questo mini PC è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un dispositivo compatto e potente. Approfitta dello sconto del 5% e del coupon bonus regalo di 40€ per farlo tuo subito su Amazon a un prezzo assurdo, ovvero appena 98€ incluse le spedizioni via Prime.

Mini PC UXX prestazioni potenti in un formato compatto

Alimentato da un processore N3350, il mini PC UXX offre prestazioni affidabili per gestire attività quotidiane, applicazioni da ufficio e gaming leggero. Con uno spazio di archiviazione interno di 64GB eMMC, il mini PC supporta l’espansione tramite SSD fino a 512GB, offrendo ampio spazio per archiviare file, documenti e software. La capacità di supportare risoluzioni fino a 4K e la qualità dell’IPS HD garantiscono un’esperienza visiva di alta qualità. Ideale per la visione di contenuti multimediale e la produttività.

Con la possibilità di connettersi a due display contemporaneamente, il mini PC offre un’area di lavoro estesa e la flessibilità di visualizzare più informazioni simultaneamente. Dotato di Bluetooth 4.2 e connettività WiFi dual-band 2.4/5GHz, il mini PC offre opzioni di connessione flessibili e veloci. La presenza di porte USB 3.0 consente il trasferimento rapido di dati. Il design compatto del mini PC lo rende adatto a spazi ridotti e offre la possibilità di posizionarlo comodamente sulla scrivania o di montarlo dietro al monitor.

Il mini PC UXX viene fornito con il sistema operativo preinstallato, semplificando il processo di configurazione e l’inizio dell’utilizzo immediato. Grazie al design senza ventole, il mini PC opera in modo silenzioso, garantendo un ambiente di lavoro o di intrattenimento tranquillo.

È un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo multifunzione che si adatti a diverse esigenze di utilizzo. Approfitta dello sconto del 5% e del coupon bonus regalo di 40€ per farlo tuo subito su Amazon a un prezzo assurdo, ovvero appena 98€ incluse le spedizioni via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.