Mini PC UXX a soli 179€ su Amazon: con questo COUPON regalo hai lo sconto dell'81%

Se stai cercando un mini PC potente e compatto che offra prestazioni eccellenti, il mini PC UXX è la scelta ideale. Dotato di Windows 11 Pro e alimentato da un processore Intel N5095, questo dispositivo offre una vasta gamma di funzionalità e performance di alto livello in un formato incredibilmente compatto.

Grazie alla capacità di supportare risoluzioni 4K, il mini PC offre una qualità visiva eccezionale. Inoltre con Windows 11 Pro preinstallato, avrai accesso a tutte le funzionalità avanzate e gli strumenti di produttività che questo sistema operativo ha da offrire.

Espansione di memoria con 512GB SSD e tanta potenza

Il cuore pulsante del computerino è il processore Intel N5095, che offre prestazioni elevate e una gestione efficiente delle risorse. Questo significa che puoi gestire facilmente le tue attività quotidiane, comprese applicazioni e giochi più esigenti. Con il supporto per l’espansione del disco SSD fino a 512GB, avrai ampio spazio di archiviazione per i tuoi file, applicazioni e giochi preferiti. Questo assicura che tu abbia tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue esigenze di lavoro o di intrattenimento.

Con 8GB di RAM a bordo, il UXX Mini PC garantisce un multitasking fluido e reattivo. Potrai passare tra diverse applicazioni senza alcuna esitazione, rendendo il tuo flusso di lavoro più efficiente e senza interruzioni. Il mini PC offre una varietà di opzioni di connettività, inclusi porte USB 3.0 ad alta velocità, connessione Bluetooth e supporto per reti WiFi dual-band 2.4/5GHz. Questo ti consente di collegare facilmente periferiche, trasferire file e connetterti alla rete in modo rapido e affidabile.

Insomma, a questo punto avrai capito anche tu che questo non è il solito PC in miniatura da battaglia, per così dire, ma un computer a tutto tondo. Con un potente processore Intel, espansione di memoria SSD e capacità grafica 4K, questo mini PC è pronto ad affrontare le tue attività quotidiane e i tuoi progetti più impegnativi, il tutto alla misera cifra di 179€ grazie al doppio sconto dell’81% sul prezzo di listino, più quello del coupon da spuntare in pagina del 22%.

