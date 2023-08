Mini PC Windows 10 Pro con processore Intel Celeron N3350 a 79€: la follia è su Amazon

Il Mini PC Windows 10 Pro con processore Intel Celeron N3350 è un potente computer portatile micro desktop progettato per offrire prestazioni affidabili e flessibilità d’uso. Con 4 GB di RAM e 64 GB di SSD, questo mini PC offre una combinazione ideale di spazio di archiviazione e capacità di elaborazione. Il tutto alla misera cifra di 79€. Proprio così: grazie al coupon da 20€ che viene applicato in automatico su Amazon, puoi avere questo dispositivo a un prezzo stracciato e con le sedizioni gratuite via Prime.

Mini PC Windows 10 Pro, piccolo ma potente

La presenza di Windows 10 Pro come sistema operativo offre una vasta gamma di funzionalità avanzate, ideali per un uso sia casalingo che professionale. Potrai svolgere le tue attività quotidiane, lavorare su documenti, navigare in rete e goderti contenuti multimediali con facilità e fluidità.

Grazie al processore Intel Celeron N3350, avrai prestazioni affidabili per le tue attività quotidiane. La capacità di supportare risoluzioni 4K HD ti permette di goderti immagini e video di alta qualità sul tuo schermo. Inoltre, la presenza di porte Gigabit Ethernet e dual WiFi (2.4G + 5G) ti assicura una connettività stabile e veloce per le tue esigenze di rete.

Il design compatto e portatile lo rende poi perfetto per l’uso sia in casa che in ufficio, occupando pochissimo spazio. Potrai posizionarlo comodamente sulla tua scrivania o sul tuo tavolo senza dover fare i conti con ingombranti dispositivi.

In conclusione, il Mini PC Windows 10 Pro con Intel Celeron N3350 è una soluzione completa e versatile che offre prestazioni affidabili, spazio di archiviazione adeguato e connettività avanzata. Che tu abbia bisogno di un computer per attività quotidiane, di un sistema di intrattenimento multimediale o di una soluzione per il tuo ufficio, questo mini PC può soddisfare le tue esigenze.

