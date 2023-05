Mini PC Windows 10 Pro SNUNMU: collega una BELVA al monitor con soli 89€

Questo Mini PC Windows 10 Pro con processore Intel Celeron N3350 è una bomba. Si tratta di un computer portatile di dimensioni ridotte, progettato per l’utilizzo domestico e professionale, dotato di tutto quello che serve per poter essere sfruttat oa dovere per lavoro e svago. Il prezzo? Appena 89€ grazie al coupon automatico che verrà applicato prima di andare alla cassa. Spedizioni gratuite per i clienti Prime.

Mini PC con Intel Celeron N3350: una bomba

Il dispositivo è dotato, come accennato prima, di un processore dual-core Intel Celeron N3350 con una frequenza di base di 1,1 GHz e 4 GB di RAM, in grado di gestire facilmente le attività quotidiane come la navigazione sul web, l’utilizzo di applicazioni di produttività e l’elaborazione di documenti. Dispone inoltre di un’unità SSD da 64 GB, che garantisce una maggiore velocità di avvio e caricamento delle applicazioni rispetto ai tradizionali hard disk.

Il Mini PC Windows 10 Pro supporta la riproduzione di video in 4K HD e dispone di connessioni Gigabit Ethernet e WiFi dual-band 2.4G + 5G, che garantiscono una connessione rapida e affidabile a Internet. Inoltre, è dotato di porte USB 3.0, HDMI e VGA per il collegamento a monitor esterni, tastiere e mouse. Il dispositivo è preinstallato con il sistema operativo Windows 10 Pro, che offre una serie di funzionalità avanzate per il lavoro e la produttività. Inoltre, è dotato di funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui la crittografia dei dati e il controllo dell’accesso.

In sintesi, il Mini PC Windows 10 Pro con processore Intel Celeron N3350 è un dispositivo ideale per chi cerca un computer portatile compatto e potente, in grado di gestire le attività quotidiane e offrire funzionalità avanzate per il lavoro e la produttività. È perfetto per l’utilizzo in casa e in ufficio, grazie alla sua capacità di connessione a Internet veloce e affidabile, e alle porte multiple per il collegamento a monitor esterni e dispositivi periferici. Oggi ti costa appena 89€ su Amazon, corri ad accaparrartelo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.