Mini Power Bank tascabile per tutti i dispositivi in OFFERTA: ORA la paghi solo 13 euro!

La mini Power bank FAHEFANA ha una capacità di 10000 mah, è ultra compatto con display led, presa usb c uscita/ingressi (3.0a) e usb uscita compatibile con tutti i dispositivi, sia iOS che Android. Oggi lo paghi solo 13,71 euro, grazie allo sconto del 5% al quale aggiungere il coupon del 20%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Mini Power bank FAHEFANA: le caratteristiche

Con FAHEFANA, avrai a disposizione 10000mAh di potenza in un formato ultra-compatto di soli 86*61*26mm e un peso di soli 170g. La portabilità è garantita e potrai riporlo facilmente in borsa o in tasca. Con 10000mAh, il tuo iPhone 14 potrà essere caricato due volte. Un prodotto potente e compatto, ideale per ricaricare i tuoi dispositivi. Offre una visualizzazione precisa dell’energia entro l’1%, garantendovi la tranquillità di avere sempre sotto controllo la carica disponibile durante i vostri viaggi. Banca di potenza con tecnologia di regolazione della tensione di nuova generazione FAHEFANA, la corrente di carica è più stabile. Potenziata a 15W-max di potenza veloce su tutte e due le porte di uscita. Possiede 1 ingresso/uscita USB-C (5V/3.0A) e 1 uscita USB-A (5V/3.0A). Carica facilmente fino a due dispositivi contemporaneamente.

Il nuovo chip FAHEFANA è più compatibile non solo con telefoni cellulari e tablet, ma anche con dispositivi più piccoli come AirPods, cuffie Bluetooth, smartwatch. Inoltre, funziona con successo anche con ventilatori USB, stereo Bluetooth. La modalità a basso consumo energetico può riconoscere intelligentemente i dispositivi di piccole dimensioni per offrire una migliore protezione. Abbiamo sviluppato un nuovo pacco batteria con un nuovo chip per questo tipo di powerbank; durante la carica, la corrente viene monitorata 80000 volte al secondo, l’uscita di corrente e la temperatura in tempo reale vengono monitorate e fornite. Protezione da carica, scarica eccessiva, cortocircuito; powerbank ha superato le certificazioni CE, FCC e altre certificazioni di sicurezza. Profilo ultra sottile e compatto, può essere facilmente infilato nella tasca di un giubbotto riscaldante; la porta USB-A supporta un’uscita di 5V/3A, la porta USB-C supporta un’uscita di 5V/3A, adatta alla maggior parte dei gilet riscaldati da uomo e da donna.

