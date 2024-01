Mini proiettore 1080P, piccolo, comodo, versatile e soprattutto scontatissimo!

I proiettori casalinghi sono da sempre croce e delizia di chi vuole il cinema a casa. Croce perché la qualità si paga, nonostante un generale abbassamento dei prezzi nel corso degli anni, delizia perché volete mettere sparare su una parete bianca uno schermo di svariati metri quadri? Di conseguenza sono sempre stati un oggetto di nicchia, solo per appassionati dotati di pecunia e una casa bella grande. Oggi però accanto ai mastodonti da home cinema da veri pro troviamo piccoli dispositivi, graziati da grande qualità video e anche super smart. Questo è proprio il caso del mini proiettore 1080P scontatissimo oggi su Amazon. L’offerta è bella ricca: MENO 72%, 129 euro invece di 460 euro! Un taglio esagerato! Subito nel carrello Amazon!

Come al cinema!

Prestazioni e dotazione di urlo per questo mini proiettore 1080P.

Risoluzione di 1920*1080, luminosità di 12000 lumen e un rapporto di contrasto dinamico di 10000:1

Dotato di ingressi HDMI, USB, AV, VGA, AUX e uno slot per schede microSD

Superficie di proiezione da 40 a 200 pollici, con una distanza di proiezione da 1, 5 a 6 metri

La vita della lampada del proiettore è di 50.000 ore e due anni di garanzia

Doppi altoparlanti Hi-Fi integrati

Bluetooth 5.1

Dimensioni contenute e treppiedi d’appoggio per la massima versatilità

Facile quindi capire come questo mini proiettore 1080P sia perfetto non solo come principale fonte per l’intrattenimento casalingo, ma anche in ambito lavorativo o, perché no, per allietare le serate estive vedendo i film all’aperto. Possiamo collegarlo praticamente a tutto, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi stick per lo streaming, lettori DVD, laptop, drive USB, altoparlanti esterni, smartphone, tablet e persino console per videogiochi.

Non gli manca davvero nulla, è davvero un dispositivo molto comodo e versatile. Il prezzo Amazon è quindi una benedizione, visto lo sconto gigantesco del 72% che ci fa risparmiare ben 330 euro! Subito nel carrello Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.