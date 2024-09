Mini proiettore 4K in promozione esclusiva: ancora per poco su Amazon

Approfitta subito della mega offerta di oggi per trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica! Su Amazon il Proiettore 4K AMEELA è disponibile a soli 124 euro con uno sconto del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Proiettore 4K AMEELA: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Proiettore 4K AMEELA è dotato di una risoluzione nativa Full HD 1920 x 1080 e una luminosità reale di 600 ANSI Lumen in un ambiente buio.

Questo dispositivo adotta la più recente tecnologia di imaging LTPS 4,5“ LCD per proiettare da uno schermo di 300 pollici così da farti sentire come al cinema ovunque tu sia. Lo zoom consente di regolare facilmente le dimensioni dell’immagine dal 100% al 50% senza spostare il mini proiettore, mentre con la correzione trapezoidale 4P è possibile adattare lo schermo con un ampio angolo di ±45° da 4 direzioni.

La connettivià è un altro punto di forza del proiettore grazie alla tecnologia WiFi dual-band 5G/2.4G in grado di ricevere un segnale WiFi su 2 frequenze allo stesso tempo. In più supporta la trasmissione audio Bluetooth 5.2 a due vie, quindi può essere collegato a un dispositivo mobile per essere utilizzato come altoparlante stereo indipendente, oppure abbinato ad una soundbar esterna per migliorare gli effetti audio in qualsiasi ambiente.

Oggi il Proiettore 4K AMEELA è disponibile su Amazon a soli 124 euro con uno sconto del 22%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.