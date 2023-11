Vai ancora al Cinema? Con questo mini proiettore bluetooth in OFFERTA sarà solo roba da boomer

Sei stufo di vedere video su schermi piccoli? Vuoi vedere la tua serie tv, il film tanto atteso, la tua squadra del cuore in streaming o giocare con uno schermo grande proiettato sul muro? Il Mini Proiettore Portatile 5G Wifi Bluetooth Gammabai Joy in Full HD fa al caso tuo! Con Supporto 720P Nativa, 4P/4D Correzione Trapezoidale, dimensioni piccole e compatte che lo fanno somigliare a un fustino di detersivo, avrai una piccola sala cinematografica nella tua stanza! Oggi lo paghi la metà, grazie allo sconto del 50% sul prezzo di base, quindi lo paghi solo 54,99 euro!

Mini Proiettore Portatile Bluetooth Gammabai Joy: le caratteristiche

Gammabai Joy proiettore ha una luminosità di 120 ANSI (Più luminoso di 8000 lumen), dotato di risoluzione originale 1280x720P, supporta la decodifica 1080P. Dotato di Wi-Fi dual-band, che consente la sincronizzazione dello schermo dello smartphone tramite Wi-Fi 2.4G o 5G senza cavi. Il chip WiFi 5G avanzato rende la connessione più stabile. Facilmente collegabile ad Android/tablet/Windows 10, ecc., senza scaricare o installare software di proiezione, permettendoti di godere di un’esperienza di riproduzione video più comoda e veloce. Offre comfort per gli occhi, immagini enormi e un’esperienza cinematografica senza distrazioni (rumore inferiore a 35 dB). Correzione trapezoidale a 4 punti, i quattro angoli dell’immagine possono essere regolati in modo indipendente, supporto proiezione laterale, proiezione frontale, retroproiezione, montaggio a soffitto. (Supporto orizzontale ±40°, verticale ±40°).

La dimensione di proiezione varia in un range tra 34-150 pollici, dipende anche dalla qualità dell’immagine di partenza, che potrebbe venire sgranata se troppo ampliata. L’intervallo di zoom è invece di 50% -100%, la distanza di proiezione ottimale e le dimensioni di proiezione sono 2,5 m/75 pollici, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di proiezione. Lo porti dove vuoi sia grazie alle dimensioni compatte (14.5×17×17cm), sia grazie al peso che non arriva al chilo e mezzo (1.38kg). E’ inoltre dotato di una maniglia, comoda per trasportare all’aperto. Non hai bisogno di casse esterne, essendo già dotato di 2 altoparlanti da 3 W ma comunque supporta il collegamento di altoparlanti o auricolari Bluetooth. Beneficerai di 2 anni di garanzia.

