Mini proiettore HD con CASE INTEGRATE compatibile con tutti i dispositivi a soli 49 euro: sfrutta COUPON+SCONTO

Ysametp è un mini proiettore portatile, 1080p, 140″, schermo hd video proiettore, 10000 lm home cinema beamer, compatibile con laptop, tv stick, hdmi, usb, iphone e android. Oggi puoi pagarlo € 49,20 grazie allo sconto del 5% al quale aggiungere un coupon di 10 euro. Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Ysametp mini proiettore portatile: le caratteristiche

L’ultimo mini proiettore aggiornato, supporta la risoluzione 1080p, contrasto 10000:1, 10000 lumen. Con immagini di buona qualità e maggiore luminosità, ti fa sentire come in un cinema. Ultra-basso rumore e schermo grande. Adotta una tecnologia avanzata di dissipazione del calore, quindi non puoi quasi sentire alcun rumore durante l’intero utilizzo del proiettore. L’area di proiezione di 30”-170” consente di regolare liberamente le dimensioni dello schermo.

Altoparlanti integrati e ottima qualità del suono. Il proiettore cinematografico home theater ha altoparlanti integrati, quindi non è necessario collegare altri dispositivi di altoparlanti. I nostri proiettori sono dotati di audio stereo 3D e la qualità del suono è molto buona. Compatibile con più dispositivi collegati, I nostri proiettori sono compatibili con laptop, TV Stick, HDMI, VGA, USB, VG, iPhone, Smartphone Android. Usando questo proiettore 1080P, puoi guardare film, guardare la TV seguire lezioni online, giocare, ecc.

Ysametp è un mini proiettore portatile. Oggi puoi pagarlo € 49,20 grazie allo sconto del 5% al quale aggiungere un coupon di 10 euro. Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.