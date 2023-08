Mini Proiettore in offerta su Amazon ad un prezzo ASSURDO

Sei nell’ambiente di casa tua e avresti voglia di goderti una vera e propria esperienza cinematografica con i tuoi amici. Hai a disposizione una TV, ma purtroppo non è di dimensioni sufficienti per permettere a tutti di godere ottimamente del film? Tranquillo, Amazon ha proprio pensato a te proponendoti quest’oggi il mini proiettore portatile in offerta all’incredibile prezzo di soli 69 euro, un costo davvero alla portata di ogni tasca.

Il cinema in casa tua

Partiamo innanzitutto dalla risoluzione di questo mini proiettore portatile, che garantisce un’ottima risoluzione in alta definizione a 1080p e 720p, con rapporto di contrasto 5000:1. In questo modo potrai godere senza problemi di tutti i tuoi film e serie TV preferite, trasmessi direttamente dalle principali piattaforme di streaming come ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta.

Uno dei punti di forza di questo mini proiettore è senz’ombra di dubbio rappresentato dalle sue dimensioni contenute: esso infatti misura solo 13.7 x 10.9 x 5.8 cm, e può dunque essere posizionato su qualsiasi superficie senza il minimo pensiero o preoccupazione, grazie anche al peso di soli 420 grammi.

Esso presenta una funzione di ingrandimento pari al 25%, consentendoti dunque di regolare attivamente la dimensione della tua proiezione a schermo in base alle tue preferenze personali e alla dimensione del muro su cui andrai a proiettarlo. Grazie poi alla correzione trapezoidale (di più o meno 15°) avrai la possibilità di correggere qualsiasi parte non rettangolare dello schermo, in modo tale da ottenere un’immagine completamente nitida e messa a fuoco, godendo così di ogni dettaglio.

Il mini proiettore è poi compatibile con ogni tipologia di dispositivi, avendo a disposizione diverse porte HDMI, USB e AV. Potrai dunque collegarlo al tuo lettore Blu-ray, alla tua console di videogiochi di ultima generazione, al tuo notebook e tanto altro.

In definitiva, con poco meno di 70 euro hai la possibilità di ricrearti un vero e proprio cinema a casa tua, da vivere con i tuoi amici o con la tua ragazza: ecco perchè ti suggeriamo caldamente di acquistare questo mini proiettore attualmente disponibile in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare a brevissimo.

