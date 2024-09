Mini Proiettore portatile: con il doppio sconto Amazon è tuo a prezzo stracciato

Vuoi portare il cinema a casa tua ed immergerti completamente nei tuoi film preferiti? Allora prova subito il Mini Proiettore portatile HOPVISION, oggi disponibile su Amazon a soli 72 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito di questo doppio sconto eccezionale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mini Proiettore portatile HOPVISION: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Proiettore portatile HOPVISION offre una visualizzazione da cinema in quanto garantisce un’area di proiezione da 40 a 200 pollici e una distanza da 1,5 a 6 metri.

In più permette di avere un’immagine nativa FHD da 1080p e un rapporto di contrasto di 10000:1 e, con la decodifica 4K, fornisce ombre più dettagliate e colori sempre nitidissimi.

Il dispositivo è dotato anche di altoparlanti HIFI integrati quindi permette di godere di effetti sonori straordinari e di un’esperienza di ascolto eccellente. Inoltre potrai sfruttare lo zoom al 25% per regolare l’immagine alla giusta dimensione senza spostarla.

La connettività non è da meno grazie alle porte HDMI/USBx2/AV/jack per cuffie da 3,5 mm. È anche compatibile con Fire TV Stick, Roku, DVD, laptop, computer, smartphone, iPad, PS5 e così via, e può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai tanto che potrai posizionare il proiettore sia su un tavolo, che installarlo sul pavimento davanti o dietro lo schermo con un supporto adibito.

Oggi il Mini Proiettore portatile HOPVISION è disponibile su Amazon a soli 72 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine. Approfitta subito di questo doppio sconto eccezionale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.