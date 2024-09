Mini proiettore portatile con rotazione a 180° oggi è in sottocosto su Amazon

Vuoi organizzare una divertente serata cinema a casa tua con tutti i tuoi amici? Allora procurati subito il Mini proiettore portatile Tranike, oggi disponibile su Amazon a soli 37 euro con uno sconto conveniente del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Mini proiettore portatile Tranike: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini proiettore portatile Tranike presenta un design esterno unico e un chip A3100 Hi-Chip super potente che garantisce prestazioni eccezionali.

È dotato di WiFi dual band 5G che offre una maggiore velocità di trasmissione e latenza inferiore, così basteranno pochi secondi per sincronizzarti in modalità wireless ed ottenere un grande schermo. Allo stesso tempo, l’innovativo chip integrato consente di collegare l’altoparlante o la cuffia Bluetooth che vuoi in qualsiasi momento e salvare ogni dettaglio dell’effetto sonoro per offrirti diverse scene sonore.

Questo modello si caratterizza, inoltre, per la messa a fuoco manuale ed una tecnologia di correzione trapezoidale automatica grazie ad un sensore integrato ad alta precisione che rileva il movimento in tempo reale e si concentra più velocemente e con maggiore precisione.

La portabilità è un altro suo punto di forza: sfruttando un supporto che ruota di 180 gradi, potrai posizionare l’immagine dal pavimento al soffitto dove vuoi. In più avrai anche la possibilità di visualizzare le tue immagini preferite sul grande schermo da 130 pollici.

Oggi il Mini proiettore portatile Tranike è disponibile su Amazon a soli 37 euro con uno sconto conveniente del 19%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.