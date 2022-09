Mini proiettore portatile: il fenomeno di Tik Tok scontato al 41%

Goditi un ottimo film o gioca con gli amici ovunque tu voglia grazie a questo Mini proiettore portatile PVO, ti basterà solo un muro o un lenzuolo bianco da utilizzare come schermo e il divertimento potrà iniziare.

Con la promozione in corso su Amazon lo puoi avere a 59,49€ grazie a un magnifico sconto del 41%

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Amazon Prime

Mini proiettore portatile per avere uno schermo ovunque tu voglia

Dalle dimensioni super ridotte, questo mini proiettore portatile può essere portato con te comodamente ovunque tu voglia. Per poterlo usare basterà collegarlo alla corrente o anche al tuo power bank in caso voglia utilizzarlo fuori casa come ad esempio in campeggio, per goderti uno schermo portatile 16:9 che può andare dai 24 ai 152 pollici.

Questa versione infatti, la YG300 Pro supporta una risoluzione full HD si 1080P migliorando la luminosità e i colori della proiezione per rendere la tua visione ottimale. Puoi connetterlo a qualsiasi dispositivo, dal tuo portatile allo smartphone o ancora anche al tuo hard disk portatile, utilizzare una micro SD o collegarlo alla tua console preferita. Grazie ai comandi sopra il proiettore o utilizzando il suo apposito telecomando, lo gestisci in quattro e quattr’otto.

Approfitta di questa offerta senza pensarci un secondo in più e ordina su Amazon il tuo Mini proiettore portatile di PVO a soli 59,49€ grazie a un sconto del 41% sul suo prezzo completo. Inoltre con Amazon Prime attivo sul tuo account puoi avere in ogni momento spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

