Con questo Mini Proiettore Portatile in OFFERTA vivi le EMOZIONI del cinema comodamente a casa

Non hai tempo o voglia di andare al Cinema? I film in sala ti deludono puntualmente? Meglio farsi il cinema in casa, con il Mini Proiettore Portatile, da 9500 Lumen, Supporto 1080P, Full HD 270″, Schermo Home Theater Video, Compatibile con più uscite: HDMI/AV/USB. Ora lo paghi solo 68,99 euro con uno sconto del 5%!

Mini Proiettore Portatile da 9500 Lumen

Questo mini videoproiettore supporta la risoluzione 1920 x 1080, un rapporto di contrasto di 8000:1 e dispone di altoparlanti integrati. Con uno schermo regolabile da 50 a 270 pollici, trasforma la tua stanza o il cortile in un cinema privato. La potenza è da 9500 lumen, che garantiscono immagini di alta qualità, più dinamiche e colori vivaci rispetto ad altri proiettori portatili simili. Ma non solo video: gli altoparlanti Hi-Fi integrati offrono un suono eccellente, e puoi collegare altoparlanti esterni tramite la porta ausiliaria da 3,5 mm per un’esperienza sonora ancora migliore.

Lo schermo di proiezione è da 50 a 270 pollici, con una distanza di proiezione consigliata da 1,55 a 6,18 metri e una regolazione di correzione trapezoidale di ±15° per un’immagine chiara. Grazie al raffreddamento potente, il nostro proiettore compatto è silenzioso e durevole. Le interfacce HDMI/USB/AV/3,5 mm AUDIO offrono ampia compatibilità con chiavi TV, computer portatili, PC, lettori DVD e USB. Lo puoi collegare a smart TV. Le dimensioni ridotte (21 x 17 x 0,2 cm) e il colore neutro lo rendono adatto a tutti gli ambienti domestici!

Dunque, cosa aspetti? Questo strepitoso mini proiettore portatile Ora lo paghi solo 68,99 euro con uno sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.