Mini proiettore portatile WiFi: porta il cinema DOVE VUOI con SOLI 40€

Porta l’esperienza cinematografica direttamente nella tua casa con il videoproiettore WiFi VF220 di DZA. Questo mini proiettore portatile offre una qualità di visualizzazione eccezionale, supportando la risoluzione Full HD 1080P e offrendo molteplici opzioni di connessione per soddisfare tutte le tue esigenze di intrattenimento. Il tutto al modico prezzo di 40€, almeno per oggi, complice il doppio sconto Amazon del 24% sul prezzo di listino, e tramite un coupon regalo di 30€. Le spedizioni sono gratuite.

Qualità dell’immagine Full HD 1080P con il videoproiettore WiFi VF220 di DZA

Goditi dettagli nitidi e colori vividi grazie alla risoluzione Full HD 1080P del DZA VF220. Guarda i tuoi film, serie TV e video preferiti con una qualità visiva superiore. Grazie alla funzione WiFi integrata, puoi collegare facilmente il tuo smartphone o tablet per condividere foto, video o streaming in tempo reale. Senza necessità di cavi ingombranti, il tuo intrattenimento diventa senza limiti.

Il VF220 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, HDMI, USB, DVD, AV, TV Stick e PS4. Connetti tutto ciò che desideri per un’esperienza di visione personalizzata. Con un design compatto e leggero, questo mini proiettore è ideale per l’uso domestico, all’aperto o durante i tuoi viaggi.

Portalo ovunque desideri e crea il tuo cinema personale in qualsiasi ambiente. Il VF220 è dotato di altoparlanti integrati che offrono un suono chiaro e coinvolgente. Non è necessario un sistema audio esterno, ma hai comunque la possibilità di collegare altoparlanti aggiuntivi tramite l’uscita audio.

L’installazione è un gioco da ragazzi grazie all’interfaccia intuitiva. Regola la messa a fuoco e l’angolo di proiezione per ottenere la visualizzazione perfetta su schermi di varie dimensioni. Trasforma il tuo salotto in un cinema domestico o porta il divertimento all’aperto. Acquista oggi su Amazon il proiettore DZA e vivi l’intrattenimento in modo completamente nuovo con il VF220 di DZA.

