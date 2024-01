Mini proiettore WiFi portatile FHD YABER V5 in DOPPIO sconto col coupon: RISPARMI 60€

Il mini proiettore portatile Yaber è un dispositivo all’avanguardia che porta l’intrattenimento a un nuovo livello. Con una potenza luminosa di 9000 lumen, supporto per la risoluzione 1080P e funzionalità avanzate come la correzione del trapezio, questo proiettore offre un’esperienza visiva straordinaria in ogni contesto. Il tutto, oggi, pagandolo appena 109€ grazie al coupon sconto di 60€ da applicare sulla pagina del prodotto, e allo sconto base del 15% applicato già al prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Con una potenza di 9000 lumen, Yaber offre immagini chiare e luminose, rendendo il proiettore ideale per l’uso in ambienti sia bui che luminosi. Goditi dettagli nitidi e colori vivaci grazie alla risoluzione 1080P, che offre un’esperienza visiva eccezionale per film, giochi e presentazioni. La correzione del trapezio ±40° garantisce che l’immagine sia sempre ben allineata, anche se il proiettore è posizionato in un angolo.

Sfrutta la connessione wireless 5G WiFi per uno streaming fluido e senza interruzioni. La connessione Bluetooth consente di collegare altoparlanti esterni o cuffie per un’esperienza audio coinvolgente. Con porte HDMI, USB, VGA, AV e SD, il proiettore è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone, PC, console di gioco e altro ancora. La lampada LED ha una durata fino a 100.000 ore, garantendo lunghe sessioni di utilizzo senza preoccupazioni.

Con un design compatto e leggero, il proiettore è facile da trasportare e installare ovunque desideri. Il proiettore è dotato di Android, consentendo di accedere a una vasta gamma di app direttamente dal proiettore senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. Il telecomando incluso rende la gestione del proiettore semplice e comoda, consentendo di controllare tutte le funzioni a distanza.

Sia che tu stia guardando film, giocando o presentando, questo dispositivo offre prestazioni eccellenti e una versatilità straordinaria. Acquistalo ora pagandolo appena 109€ grazie al coupon sconto di 60€ da applicare sulla pagina del prodotto, e allo sconto base del 15% applicato già al prezzo di listino, e porta il cinema direttamente a casa tua. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

