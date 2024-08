Mini Sega Elettrica a batteria a PREZZO SCHOCK: ancora per POCO su eBay

Se sei un appassionato di lavori fai-da-te, non devi assolutamente perderti la mega offerta sulla Mini Sega Elettrica a batteria UppyNet! Oggi è disponibile su eBay a soli 64 euro con uno sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articli stanno letteralmente andando a ruba!

Mini Sega Elettrica a batteria UppyNet: funzionalità e modalità di utilizzo

La Mini Sega Elettrica a batteria UppyNet è un vero e proprio must-have per chi è appassionato di bricolage e lavori fai-da-te.

Si caratterizza per un motore senza spazzole con una potenza elevata di 1200W che permette di tagliare in modo semplici e senza fatica vari materiali. In particolare è adatta per i tuoi lavori di giardinaggio in quanto è utilissima per le potature di rami piccoli, medi e grandi.

Il dispositivo è dotato di una batteria a litio a lunga durata così da poterla utilizzare per ore nei tuoi lavori senza bisogno di ricaricarla. Ha una barra da 8 pollici, un vano per olio automatico e una catena a 36 maglie per un taglio più preciso e rapido su qualsiasi tipologia di materiale.

Inoltre vanta una velocità dei giri di 5 metri al secondo quindi utilizzarla sarà un gioco da ragazzi e le operazioni risulteranno più rapide che mai.

Anche la sicurezza è sempre garantita grazie al doppio pulsante con protezione integrata che permette di lavorare in tranquillità in ogni occasione.

