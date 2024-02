Mini stampante fotografica a SOLI 27€ per oggi: POCHI pezzi rimasti

La stampante termica Bluetooth adotta la tecnologia di stampa termica, non utilizza inchiostro, è più comoda da usare, più ecologica, divertente e pratica. Immagini di stampa termica in bianco e nero per rendere le tue foto in bianco e nero eleganti e fresche.

Utilizza la connessione Bluetooth APP ”funprint”, non sono necessarie altre operazioni complicate, basta seguire le istruzioni di connessione per connettersi rapidamente a qualsiasi smartphone e puoi iniziare il tuo viaggio di stampa wireless di immagini in bianco e nero per registrare la crescita di tuo figlio e il significato del viaggio, prova la gioia dei bei ricordi.

Design dall’aspetto elegante e semplice ma carino, dimensioni corporee compatte e leggere, può essere messa in tasca o in borsa quando si viaggia, puoi portarla con te, registrare facilmente qualsiasi te vuoi registrare qualcosa.