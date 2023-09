Mini stampante termica portatile per Android e iOS: le tue foto SUBITO con 19€

La mini stampante fotografica Bisofice è una stampante termica portatile che ti consente di stampare facilmente foto, note, diari, elenchi e memo direttamente dal tuo dispositivo Android, iOS, Windows o Mac tramite Bluetooth. Con un design elegante in rosa, questa stampante è compatta e leggera, perfetta da portare ovunque tu vada. La stampante è compatibile con dispositivi Android, iOS, Windows e Mac, il che la rende versatile e adatta a diversi sistemi operativi.

Il tutto alla modica cifra di 19€ su Amazon, comprese le spedizioni via Prime. Ricordati solo di spuntare la voce Applica coupon 30% sulla pagina del prodotto prima di andare alla cassa, così da assicurarti il prezzo finale che ti abbiamo indicato.

Mini stampante fotografica Bisofice, piccola ma potente

Puoi collegare la stampante al tuo smartphone o computer tramite connessione Bluetooth, il che significa che non è necessario un cavo per stampare. Utilizza la tecnologia di stampa termica per stampare foto e documenti in modo pulito e nitido con una risoluzione di 200 dpi.

Puoi scaricare un’applicazione dedicata per controllare la stampante e personalizzare le tue stampe. Questa app offre una varietà di modelli, cornici e opzioni di editing per le tue foto e note. La stampante è compatta e leggera, perfetta da portare in viaggio, in ufficio o a scuola. Puoi stampare istantaneamente ricordi, appunti o foto ovunque tu sia.

Puoi utilizzare questa stampante per una varietà di scopi, tra cui stampare foto per il tuo diario, creare elenchi di cose da fare, annotare appunti importanti e altro ancora. In sintesi, la mini stampante fotografica Bisofice è una soluzione conveniente e pratica per stampare foto, note e altro ancora in modo wireless e senza problemi.

Con la sua portabilità e la compatibilità universale, è un'ottima scelta per chi desidera una stampante mobile per l'uso quotidiano o durante i viaggi.

