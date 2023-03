Mini stampante termica: stampi quello che vuoi dovunque senza cartucce con 25€

Se non hai mai pensato di acquistare una mini-stampante termica, dovresti farlo adesso. Dì pure addio ai post-it sparsi ovunque e agli appunti che si perdono. Grazie a questo geniale gadget, infatti, puoi stampare ovunque tutto quel che ti serve, a un costo incredibile: solo 25€ incluse spedizioni Amazon Prime.

Stampante termica, che affare su Amazon

Piccola, compatta, e leggerissima, questa mini-stampante termica di Wscoficey non ha bisogno di inchiostro: stampa direttamente, in modo nitido e con prestazioni stabili nel tempo. È disponibile nei colori azzurro o rosa ed è incredibilmente silenziosa.

Puoi stampare foto in bianco e nero, etichette, messaggi, elenchi, note dal cellulare, siti Web, codici QR e molto altro, direttamente da smartphone. La stampante infatti si collega al telefonino via Bluetooth e funziona senza driver né altre complicazioni. Dalle dimensioni super compatte, te la porti dietro o la tieni nel cassetto della scrivania; e quando ne hai bisogno, è pronta all’uso in pochi istanti.

Basta scaricare l’applicazione gratuita sullo smartphone, e in pochi istanti stamperai tutto quel che ti serve. Dovunque ti trovi, anche se non c’è una presa di corrente: la mini-stampante termica Riokko non ha infatti bisogno neanche di elettricità. Include una batteria integrata che costituisce un valore aggiunto davvero imperdibile. Inoltre, se hai un abbonamento Amazon Prime, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutto il territorio nazionale.

