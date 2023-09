Le previsioni Meteo non ci azzeccano mai? Prendi questa mini stazione meteo in OFFERTA

Se sei tra coloro che guardano continuamente il meteo per capire cosa devono indossare, per organizzare viaggi o una semplice scampagnata con gli amici, e magari le previsioni meteo non ci azzeccano mai?! Allora potresti pensare di dotarti di questa mini stazione meteo Bresser in offerta! Con questo piccolo aggeggio sarai sicuro di controllare sempre le previsioni meteo senza dover ricorrere ad app, siti o a quelle in tv. Oggi la paghi anche molto meno, praticamente la metà, grazie allo sconto del 47% che ha portato il prezzo a soli 68,80 euro!

Mini stazione meteo Bresser: tutte le caratteristiche

La stazione meteo 5 in 1 di BRESSER abbina design compatto e accattivante a un servizio di informazioni completo. Il sensore esterno può essere posizionato quasi dappertutto perché occupa poco spazio. Inclusi nella confezione troverai una fascetta e viti per il fissaggio a pali (diametro ca. 25-33 mm), nonché un supporto per il poggiarlo in piano. Potrai così monitorare velocità del vento, direzione del vento, umidità, temperatura e piovosità alla stazione base. Sul display della stazione base sono visualizzati chiaramente non solo questi valori e molti altri dati utili.

La stazione meteo elabora una previsione della tendenza meteo locale molto affidabile per le 12 ore successive, che viene poi visualizzata sul display con sei diversi simboli grafici. Il tutto grazie al salvataggio interno e la valutazione dei dati rilevati per un periodo di 24 ore. Si può impostare un allarme individuale per i valori massimi e minimi, una volta raggiunto il valore specificato si attivano un segnale acustico e uno luminoso. Inoltre, puoi attivare uno speciale allarme ghiaccio/gelo per temperature esterne da -3 °C! L’indicatore del clima interno informa con simboli grafici sulla qualità dell’aria nei vari ambienti.

Dunque, avrai sempre sotto mano tutte le informazioni meteo che ti servono grazie a questa stazione meteo Bresser molto attendibile. Oggi la pagherai solo 68,90 euro, quindi a metà prezzo rispetto al costo solito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.