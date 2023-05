Coppia di mini supporti magnetici per auto per smartphone a 10€: PAZZESCO

Timpou mini supporto magnetico per auto per smartphone è un pratico accessorio che consente di fissare il tuo cellulare in modo sicuro e conveniente durante gli spostamenti in macchina. Con il suo design compatto e versatile può essere utilizzato in diversi scenari e si adatta a una varietà di modelli di smartphone, inclusi iPhone, Samsung, Huawei e molti altri. Il pacchetto in offerta su Amazon include due supporti magnetici a 10€, permettendoti di utilizzarne uno in più veicoli o di condividerlo con un amico o un membro della famiglia.

Timpou mini supporto magnetico, doppio affare

Il supporto utilizza una base adesiva 3M di alta qualità che offre una forte aderenza e una tenuta sicura sulla superficie desiderata, come il cruscotto dell’auto o il pannello laterale. La base adesiva è resistente e non lascia residui quando viene rimossa, garantendo una facile installazione e una rimozione senza danni.

Il punto forte di questo supporto è il suo potente magnete integrato. È possibile attaccare una piccola piastra metallica al retro del tuo smartphone o alla custodia, che si aggancia saldamente al magnete del supporto. Questo permette di tenere il telefono in posizione verticale o orizzontale, offrendo una visione chiara dello schermo durante la guida e mantenendo il dispositivo facilmente accessibile.

La versatilità del supporto magnetico consente di regolare l’angolazione e l’orientamento del telefono in base alle tue preferenze. È possibile ruotare il dispositivo di 360 gradi e inclinarlo in avanti o all’indietro per ottenere l’angolazione di visualizzazione ottimale. Questo è particolarmente utile per la navigazione GPS o per visualizzare i contenuti multimediali durante i viaggi. Il pacchetto in offerta su Amazon include due supporti magnetici a 10€, e le spedizioni gratuite.

