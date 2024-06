Mini Tastiera per Mac Logitech SCONTATISSIMA AL 35%: ancora per POCO

Se sei spesso in viaggio per lavoro e ti ritrovi a cambiare ogni volta postazione di lavoro, prova ad utilizzare la Mini Tastiera Wireless per Mac Logitech MX Mechanical! Oggi è disponibile su Amazon a soli 104 euro con uno sconto del 35%.

Mini Tastiera Wireless per Mac Logitech: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

La Mini Tastiera Wireless per Mac Logitech è un gadget tech perfetto se cambi spesso postazione di lavoro. Presenta un layout di tasti progettati per tatto e produttività, è ottimizzata per macOS ed è compatibile con iPadOS e iOS.

La modalità di utilizzo risulta più fluida che mai grazie ai tasti meccanici silenziosi della tastiera che offrono una sensazione tattile soddifacente e poco udibile, per una digitazione precisa, reattiva e fluida. Inoltre i tasti retroilluminati si illuminano nel momento in cui le mani si avvicinano alla tastiera wireless e si regolano automaticamente in base alle diverse condizioni di luce.

La tastiera risulta anche multidispositivo quindi è possibile abbinare fino a 3 computer Mac o iPad tramite Bluetooth Low Energy e passare da uno all’altro senza problemi. In più, molte funzioni sono personalizzabili per rendere le operazioni più efficienti: puoi personalizzare i tasti Fn, assegnare effetti di retroilluminazione, abilitare il controllo Flow cross-computer con MX Master 3S per Mac e altro con Logi Options+.

