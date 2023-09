Mini tastiera retroilluminata con mouse: con soli 20 EURO scriverai senza problemi!

Se è vero che i device mobili o le smart tv sono molto comodi per tutto quanto ci offrono, è anche vero però che scrivere spesso è un vero problema. Poiché lo spazio di azione è davvero ridotto e non tutti hanno mani affusolate da pianista. Questa mini tastiera retroilluminata Rii Mini i8+ con mouse touchpad ti risolve il problema con soli 20,99 euro! Grazie a uno straordinario sconto del 16%! Puoi usarla con Computer (Windows – Mac – Linux), Mini PC (Android – Raspberry Pi), Console per videogiochi (PlayStation 3 – PlayStation 4 – Xbox One) e Smart TV di ogni marca e modello. Quindi, con soli 20 euro potrai scrivere facilmente e con tanti device diversi.

Mini tastiera retroilluminata Rii Mini i8+: tutte le caratteristiche

Passiamo al setaccio le caratteristiche tecniche della Mini tastiera retroilluminata Rii Mini i8+. Parliamo di una tastiera senza fili, quindi puoi manovrarla anche da una lunga distanza. Inoltre, essendo retroilluminata, potrai usarla anche nelle ore con poca o nulla luce. Il layout in italiano consente di usarla senza dover conoscere una lingua straniera. Parliamo altresì di un Mouse touchpad multi-touch con sensibilità regolabile e funzione scorrimento pagina. Ricordiamo ancora che è compatibile con Computer (Windows – Mac – Linux), Mini PC (Android – Raspberry Pi), Console per videogiochi (PlayStation 3 – PlayStation 4 – Xbox One), Smart TV (meglio comunque controllare i modelli esclusi e compatibili).

E’ dotata di una batteria al litio ricaricabile con cavo USB incluso in dotazione. Indicatori LED per livello batteria, ricarica e segnale ti consentiranno di essere avvisato ogni qualvolta devi ricaricarla, così non resterai senza. Tasti multimediali e tasti speciali per le applicazioni, sono in gomma antiscivolo che consentono un’ottima usabilità e comodità per le dita. Il Design ergonomico lo rende comodo da impugnare, quindi si usa senza provare stanchezza anche in caso di utilizzo per molte ore. Ricevitore USB Wireless RF 2.4 GHz riponibile a scomparsa in uno scompartimento della tastiera.

Insomma, scrivere per te non sarà più un problema e paghi solo 20,99 euro grazie allo sconto del 16%! Ma ti conviene affrettarti!

