Mini Tastiera wireless e retroilluminata Logitech a metà prezzo su Amazon

Ti presentiamo la Tastiera Logitech MX Keys Mini, un gioiellino compatto e versatile che oggi può diventare tuo con uno sconto Amazon del 50%, quindi a soli 64,49 euro. Questo è il momento perfetto per aggiornare la tua postazione di lavoro con un dispositivo che combina eleganza, funzionalità avanzate e un’attenzione particolare all’ergonomia.

Un design che fa la differenza e funzionalità avanzate

La Tastiera Logitech MX Keys Mini si distingue per il suo formato ridotto, progettato non solo per ottimizzare lo spazio sulla scrivania, ma anche per migliorare la postura durante l’uso prolungato. I tasti dalla forma concava si adattano perfettamente alle dita, garantendo una digitazione più naturale e precisa. Inoltre, la retroilluminazione intelligente, che si attiva automaticamente al rilevamento delle mani, si adatta alle condizioni di luce ambientale per un’esperienza di utilizzo ottimale in ogni situazione.

Questa tastiera non è solo un piacere per gli occhi, ma anche un concentrato di tecnologia. Include tasti dedicati per il controllo vocale, la disattivazione rapida del microfono e l’accesso agli emoji, strumenti pensati per semplificare e velocizzare le tue attività quotidiane. Grazie alla tecnologia Flow, puoi lavorare su più dispositivi contemporaneamente, passando senza interruzioni tra computer diversi. È compatibile con i principali sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS e iPadOS, rendendola una scelta ideale per chi cerca flessibilità e versatilità.

Un altro aspetto che rende unica la Tastiera MX Keys Mini è la sua batteria integrata, che offre fino a 10 giorni di utilizzo con retroilluminazione attiva e fino a 5 mesi senza. La ricarica avviene comodamente tramite USB-C, eliminando la necessità di batterie usa e getta. Inoltre, il dispositivo riflette l’impegno di Logitech verso la sostenibilità: è realizzato con plastica riciclata per il 30% nella versione Graphite e per il 12% nelle varianti Pale Gray e Rose.

Con dimensioni ultra compatte, la Tastiera Logitech MX Keys Mini è perfetta anche per chi lavora in mobilità. Non perdere l’occasione di migliorare la tua postazione di lavoro con una tastiera che combina stile, praticità e prestazioni elevate. Oggi è disponibile su Amazon a soli 64 euro con un maxi sconto del 50%, approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.