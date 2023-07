Mini ventilatore da CINTURA con torcia: comfort e freschezza sempre al tuo FIANCO

Il mini ventilatore Glovios è un dispositivo portatile a dir poco geniale, perché che ti offre un rinfresco istantaneo ovunque tu sia. Questo ventilatore, infatti, è progettato per essere indossato in vita, consentendoti di godere di una brezza fresca durante le tue attività all’aperto come il lavoro, il ciclismo, il campeggio e i viaggi. Una soluzione geniale che costa decisamente anche poco, appena 39€ con le spese di spedizione incluse.

Portabilità e comodità: rinfrescati dove e quando vuoi

Grazie al suo ingegnoso design, il mini ventilatore Glovios offre una soluzione pratica per rinfrescarsi in movimento. Puoi indossarlo comodamente attaccandolo alla cintura o a qualsiasi altra parte dei pantaloni. Con un peso leggero e un design compatto, questo ventilatore non ti causerà alcun fastidio e ti offrirà il massimo comfort durante le tue attività all’aperto.

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile da 9000mAh che offre un’elevata capacità e una lunga durata. Puoi caricarlo tramite USB e utilizzarlo per diverse ore senza preoccuparti di rimanere senza energia. La batteria di lunga durata ti permette di godere di una fresca brezza per un lungo periodo di tempo, anche durante le tue avventure più lunghe.

Questo ventilatore offre quattro diverse velocità regolabili, consentendoti di adattare la potenza del flusso d’aria alle tue esigenze. Puoi selezionare la velocità desiderata premendo semplicemente un pulsante. Che tu voglia una brezza leggera o un vento più potente, il ventilatore ti offre una scelta versatile per soddisfare le tue preferenze personali.

In più è dotato di una funzione di torcia incorporata, che lo rende un dispositivo multifunzionale per le tue attività all'aperto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.