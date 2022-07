Mini ventilatore portatile: Batti il caldo (e risparmi sulla bolletta)

Il problema non è semplice: fa troppo caldo, ma i costi dell’energia sono esorbitanti. Come risolvere? La soluzione la fornisce la tecnologia: un Mini ventilatore portatile ragionevolmente potente, completamente ricaricabile e dall’impatto energetico irrisorio. Così ti rinfreschi senza pesare sul portafoglio.

E costa solo 16,99€ su Amazon, con consegna e resi gratuiti per gli iscritti a Prime (non sei iscritto a Amazon Prime? Clicca qui per farlo ora, i primi 30 giorni sono gratuiti e disdici quando vuoi!)

È piccolo, compatto e colorato, ma non fatevi ingannare dalle apparenze. Questo Mini ventilatore portatile include infatti una potente batteria da 4000 mAh capace di tenervi al fresco fino a un massimo di 20 ore. Bastano 3 ore per una ricarica completa, dopodiché potrete godere di quasi una giornata intera di refrigerio.

Sta letteralmente in un una borsa o nello zaino, ed è facilissimo da usare. Ha un solo bottone per cambiare la velocità di rotazione delle pale, e il pulsante di accensione anti-innesco (non si attiverà per errore sbatacchiandolo nello zaino, insomma).

Ma la cosa più bella? Consuma praticamente come uno smartphone. Insomma è un prodotto valido e con ottime recensioni che vi permetterà di battere la canicola senza aggravare la crisi energetica e senza i consumi di un condizionatore. E costa solo 16,99€ su Amazon, insomma è davvero un’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.