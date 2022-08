Mini ventilatore portatile, piccolo e potente costa appena 15€: da provare

Diciamocela tutta: questa estate fa più caldo di ogni altro anno. L’aria è talmente afosa che come dice qualcuno, perfino il sole cerca un po’ d’ombra. Ma tant’è, laddove non possiamo godere della frescura del mare o di un ambiente be rinfrescato da un condizionatore effetto Polo Nord, bisogna fare di necessità virtù. E per chi chi magari deve rimanere seduto davanti al PC a lavorare per ore, oppure per chi non ha comunque la possibilità di spostarsi, ecco venire incontro un piccolo quanto utile mini ventilatore USB come questo, che puoi trovare in vendita su Amazon a soli 15€. Le spedizioni sono gratuite.

Freschi senza spendere un patrimonio

Questo piccolo ventilatore è davvero super utile. E’ piccolo come un cellulare e pesa solo 75g, quindi è facile da inserire in una borsa o in tasca e da portare in giro. In questo modo, quando hai voglia di rinfrescarti un po’, lo tiri fuori e lo accendi. Il dispositivo ha tre velocità regolabili, basta premere il pulsante di accensione per cambiare l’impostazione del “vento”. Le sue piccole pale producono un flusso d’aria abbastanza forte e morbido, ed è lo stesso poco rumoroso, così da non disturbare mai il lavoro o il sonno di chi sta vicino.

Questa ventolina supporta le porte USB del computer, le testine di ricarica dei telefoni cellulari, i powerbank e altri dispositivi. Quindi per la ricarica puoi operare tramite la porta USB di tipo C rapidamente in 3 ore. Il ventilatore portatile è molto facile e comodo da impugnare anche con le mani piccole, tutti gli spigoli sono arrotondati, quindi non c’è alcun pericolo se vengono maneggiati da un bambino. Quindi sarebbe un regalo ideale per ragazze, ragazzi, uomini, donne alla moda e bambini.

Il ventilatore portatile offre una brezza leggera per tenerti fresco, è perfetto per l’ufficio, la casa, il dormitorio, lo studio, la biblioteca e occupa solo poco spazio, ottimo anche per il sonno dei bambini. Insomma, un oggettino super utile che ti fa anche risparmiare sul costo della bolletta. Fai tuo questo piccolo quanto utile mini ventilatore USB come questo, che puoi trovare in vendita su Amazon a soli 15€. Le spedizioni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.