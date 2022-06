Mini ventilatore USB: sempre FRESCO anche fuori casa

Un mini ventilatore USB è la tua arma segreta per superare questo caldo afoso senza paura. Te lo porti in giro e lo tiri fuori quando hai bisogno di un secondo di respiro nella tua giornata frenetica.

Un vero successo assicurato grazie alla batteria integrata, la sera lo metti in carica e la mattina è pronto per essere scarrozzato a destra e manca. Collegati su Amazon e spunta il coupon per portare a casa il tuo gioiellino con soli 11,99€ e non pensarci più.

Se hai Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Mini ventilatore USB: il tuo asso nella manica

Visto il suo design pieghevole, questo mini ventilatore USB te lo porti letteralmente ovunque. Quando è chiuso lo puoi infilare in tasca o in borsa e non farti problemi.

Sicuro e capace di rinfrescarti sul serio, è comodissimo e lo puoi dare anche in mano ai più piccoli: stai solo attento ai capelli non tanto perché potrebbe strapparli ma potrebbero rimanere dentro al motore.

Ha 3 velocità regolabili tra cui scegliere per non farti mancare niente. In più lo puoi utilizzare tenendolo in mano o posizionandolo su un tavolo senza problemi.

Per quanto riguarda l’autonomia, con una carica completa hai fino a 5 ore continue di brezza.

Insomma, ti ho detto un po’ tutto, ora cosa aspetti a farlo diventare tuo? Ti ricordo che la promozione non durerà per sempre, collegati ora su Amazon e non aspettare. Devi spuntare il coupon per portarlo a casa con soli 11,99€. Le spedizioni, con Prime, sono gratuite e rapide in tutta Italia.

