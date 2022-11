Mini videoproiettore WiMiUS: porta il CINEMA A CASA TUA a meno di 90€

Il cinema a casa tua. Sembra una di quelle solite frasi fatte, in questo caso però ti assicuriamo che non lo è. Il mini videoproiettore WiMiUS riesce davvero a replicare un’ottima esperienza di Home Cinema, con supporto alla risoluzione Full HD e proiezione fino a 250″. Lo puoi prendere per guardare le partite dei Mondiali o la tua serie tv preferita in camera, oppure lo puoi portare con te quando sei in vacanza e non vuoi rinunciare a guardare i tuoi contenuti, ovunque ti trovi. In queste ore il mini videoproiettore del marchio WiMiUS è scontato del 15% su Amazon: invece di 104,99€ lo paghi 89,24€, sono rimasti solo pochi pezzi però, affrettati.

WiMiUS, il mini videoproiettore compatibile anche con la Fire TV Stick

Uno dei principali punti di forza del mini videoproiettore WiMiUS è l’ampia disponibilità di porte che gli consente di essere compatibile con numerosi dispositivi: smartphone, tablet, PS4, chiavette USB e Fire TV Stick. Ed è proprio grazie a quest’ultima che puoi vedere l’intero catalogo di Netflix o di qualsiasi altro servizio streaming a cui sei abbonato senza aver bisogno di una Smart TV: proietti ciò che vuoi vedere sul muro della tua stanza e il gioco è fatto.

Il mini videoproiettore del marchio WiMiUS è il dispositivo ideale se insieme ai tuoi amici organizzi spesso delle feste in occasione del fine settimana, oppure se hai una stanza molto grande nella quale puoi proiettare le tue sessioni di videogioco. È perfetto anche se hai un cortile o un giardino, dove magari ami trascorrere interminabili serate insieme alla persona che ami, così da rendere l’atmosfera ancora più speciale.

Approfitta subito dell’offerta ancora disponibile su Amazon: il mini videoproiettore realizzato da WiMiUS è in vendita a soli 89,24€ invece di 104,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.