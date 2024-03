MINIMO STORICO di Philips: il MONITOR che stanno acquistando tutti, prezzo SHOCK

Se sei un gamer, allora non puoi non avere questo monitor davvero assurdo. Ecco, ti conviene davvero acquistare questo monitor di Philips oggi ti costa solamente 97,36€, minimo storico. Corri immediatamente su Amazon, prima che possa finire.

Questa è davvero l’offertona del giorno, a cui nessuno è riuscito a resistere. Soprattutto dopo questo minino storico assurdo, non ti resta che aggiungerlo al carrello!

Philips Monitor 24 Pollici Led, Full HD

Questo monitor anche per il gaming è davvero svenduto. E pensa che sarà così solo e solo oggi. Questo monitor da gaming è super cliccato su Amazon, lo stanno prendendo tutti in queste ore.

Monitor con pannello VA per angoli di visione 178°/178°. Tecnologia Adaptive Sync per giocare in modo fluido a 75Hz. Porte VGA e HDMI per collegarsi ai dispositivi senza adattatori.

Flicker Free e Low Blue Mode per il benessere dei tuoi occhi. Predisposizione VESA per poter montare il monitor a muro. Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, una qualità elevata e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visualizzazione video fluida. Caratteristiche quali antiriflesso, modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio non affaticano gli occhi.

Questo monitor da gaming è davvero il best one su Amazon. Oggi, te lo porti a casa con un minimo storico, che sarà valido solo per 24h. Corri immediatamente su Amazon, prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.