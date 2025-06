Minimo storico per il Notebook Lenovo Yoga Slim 7x: occasione unica su Amazon

Potenza e design in perfetto equilibrio: il Lenovo Yoga Slim 7x è disponibile al suo prezzo minimo storico di soli 946,97 euro su Amazon. Se stai cercando un ultrabook premium che combini performance elevate, estetica raffinata e un prezzo competitivo, questa è l’occasione che fa per te.

Leggerezza e prestazioni da urlo

Con un peso minimo, il Lenovo Yoga Slim 7x si distingue per la sua straordinaria portabilità. Nonostante il formato compatto, questo dispositivo racchiude una potenza sorprendente grazie al processore Qualcomm Snapdragon X Elite, che include una CPU Oryon a 12 core, GPU Adreno e una NPU Hexagon per l’elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Questo chip rivoluzionario garantisce prestazioni fluide anche con carichi di lavoro intensivi, elaborando fino a 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS).

Un display che cattura lo sguardo

Il cuore visivo del Yoga Slim 7x è il suo display OLED da 14,5 pollici con risoluzione 3K (2944×1840) e refresh rate di 90Hz. Grazie a una luminosità di picco di 1000 nits, il pannello offre immagini nitide e colori vibranti, ideali per attività creative come l’editing fotografico o il design grafico. Questo schermo non è solo bello da vedere, ma anche progettato per garantire un’esperienza immersiva e senza compromessi.

Sotto il cofano, il Lenovo Yoga Slim 7x è equipaggiato con 16GB di RAM LPDDR5 e un SSD da 1TB, una combinazione che assicura velocità e spazio a sufficienza per qualsiasi progetto. La presenza di Windows 11 Home con Copilot+ porta un ulteriore vantaggio, permettendo di utilizzare modelli di linguaggio avanzati anche offline, per una produttività senza interruzioni.

Autonomia massima ed esperienza multimediale al top

La certificazione MIL-STD 810H garantisce una resistenza straordinaria, mentre la batteria da 70Wh ti accompagna per lunghe sessioni di lavoro senza bisogno di una presa di corrente. La connettività all’avanguardia, con Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, assicura velocità di rete incredibili e compatibilità con le periferiche più moderne. Inoltre, le quattro porte USB 3.0 offrono tutta la versatilità necessaria per collegare dispositivi esterni.

Il comparto audio è altrettanto impressionante, grazie a un sistema di quattro altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, che offre un suono ricco e coinvolgente. La webcam MIPI IR FHD, insieme ai quattro microfoni Voice ID, rende le videochiamate e le conferenze impeccabili, sia per lavoro che per uso personale.

Il Lenovo Yoga Slim 7x rappresenta un equilibrio perfetto tra potenza, design e portabilità. Ideale per professionisti e creativi sempre in movimento, è il compagno perfetto per chi non accetta compromessi. Oggi è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di 946 euro, approfittane il prima possibile!

