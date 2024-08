MINIMO STORICO per l'EDIZIONE SPECIALE dello Smartwatch Fitbit

Uno degli smartwatch più all’avanguardia del momento oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Si tratta del Fitbit Versa 2 Special Edition, al momento disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di 111 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Fitbit Versa 2 Special Edition: specifiche tecniche e funzionalità

Il Fitbit Versa 2 Special Edition è uno smartwatch di ultimissia generazione che oggi è disponibile al suo prezzo minimo storico.

Grazie all’assistente vocale Amazon Alexa integrato, puoi controllare le notizie e il meteo direttamente sul tuo smartwatch, impostare promemoria per andare a dormire, controllare i dispositivi domestici intelligenti e molto altro solo attraverso la tua voce.

Inoltre viene creato un indice del sonno per aiutarti a monitorare la qualità del tuo sonno sulla base della frequenza cardiaca, della durata del sonno e dell’attività, nonché della durata del sonno profondo e dei cicli REM. Allo stesso modo, la misurazione continua della frequenza cardiaca ti aiuta a regolare l’intensità dell’allenamento e ti consente di registrare con precisione il consumo calorico.

Questo modello è anche perfetto per immergerti nella tua musica preferita in quanto ti permette di memorizzare oltre 300 brani, controllare l’app Spotify e scaricare le playlist Deezer.

