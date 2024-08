MINIMO STORICO per lo smartphone Realme di ULTIMA GENERAZIONE

Sei alla ricerca di uno smartphone nuovo ma non vuoi spendere un capitale? Approfitta della mega offerta di Amazon sul Realme GT 6T, oggi disponibile al suo prezzo minimo storico di soli 407 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Realme GT 6T: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Realme GT 6T è uno smartphone top di gamma che si contraddistingue per il Processore Snapdragon 8 Gen 3, con il core ultra large Cortex-X4 e l’elaborazione delle immagini ISP.

Questo modello è particolarmente indicato per gli appassionati di gaming grazie alla sua doppia camera di vapore 3D con mega dimensioni di 10.014 mm², combinata a un sistema di raffreddamento a nove strati e una progettazione di raffreddamento laterale a partizione completa. Questo vuol dire che la percezione del calore sarà sempre minima per garantire un’esperienza di gioco a prestazioni elevate in ogni occasione.

Inoltre lo smartphone utilizza materiali luminescenti di ultima generazione così da offrire un’esperienza di visualizzazione su display ultra nitida con una luminosità massima di 6000 nit. In questo modo le immagini risulteranno sempre super realistiche e minuziose anche sotto la luce diretta del sole.

Per finire, la batteria super potente offre un’autonomia elevatissima, mentre la tecnologia di ricarica full-GaN da 120 W permette di avere l’energia sufficiente in pochissimi minuti.

Oggi il Realme GT 6T è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 407 euro con uno sconto del 5%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.