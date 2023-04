MINIMO STORICO su Amazon: il Galaxy Watch 5 oggi è davvero scontatissimo

Sei un appassionato del mondo fitness? Ti piace vedere i tuoi progressi giornalieri sotto questo punto di vista? Pensa, che oggi su Amazon potrai approfittare del minimo storico sul Samsung Galaxy Watch 5, oggi te lo porti a casa a soli 215€ invece di 329€.

Il vero minimo storico su un Galaxy Watch 5 è oggi, infatti, se corri adesso su Amazon lo troverai mega scontato del 35%. Una vera follia, da non farsi sfuggire. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al momento del checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Samsung Galaxy Watch 5, monitoraggio benessere, batteria lunga durata: oggi prezzo ridotto

Se stavi cercando uno smartwatch davvero unico ad un prezzo davvero conveniente, allora sei nel posto giusto al momento giusto. Perché oggi, potrai portarti a casa il Galaxy Watch 5, dal colore grigio, con schermo da 1.4 pollici.

Questo smartwatch di Samsung, è dotato di un comodo e preciso sleep tracker, quindi monitora il tuo sonno grazie alla tecnologia di tracking. Potrai anche pianificare l’ora in cui andare a dormire e rilevare tutte le fasi del tuo sonno. Ma non solo, perché potrai controllare anche il tuo cuore, grazie al sensore BioAtcive. Quindi, sia sensore cardiaco, sensore di frequenza cardiaca.

Si tratta di uno smartwatch che ti garantirà una ricarica super rapida, infatti, impiega solamente 30 minuti per passare dallo 0%, fino al 45%, quindi davvero veloce. Uno smartwatch super resistente, anche all’acqua, rigido e compatto. Potrai anche personalizzare lo schermo a seconda di ciò che preferisci.

Non aspettare più troppo tempo, corri adesso su Amazon, perchè oggi è davvero al minimo storico. Una vera occasione da non farsi scappare se si cerca uno smartwatch economico e di altissima qualità. Questo è quello che fa per te.

