MiniPC con specifiche al TOP in SCONTO!

Quando si pensa ai MiniPC, si pensa sempre a macchine poco prestanti e, soprattutto, con caratteristiche tecniche di basso livello. Ci sono però prodotti che, in realtà, propongono specifiche di livello altissimo a prezzi più alti della media, ma che con gli sconti si abbassano vertiginosamente. Questo è il caso del Geekom IT13 con processore Intel i9, 32GB di memoria RAM e 2TB di memoria SSD M.2. Una piccola bombetta a prezzo promozionale: oggi infatti costa 849€ grazie al coupon Amazon di 150€ disponibile sulla piattaforma. Ottimo prezzo se pensiamo alle specifiche e a quello che può offrire un device del genere.

Un MiniPC per i più esigenti? Esiste!

Il mondo dei MiniPC è pienissimo di proposte. Ci sono prodotti molto economici dalle prestazioni basic, prodotti di medio livello dalle prestazioni ottime per la maggior parte degli utenti e ci sono prodotti che, più di recente, possiamo annoverare tra quelli di fascia premium.

Quando si superano i 600€ per l’acquisto di un MiniPC, è quasi certo che ci si trovi difronte a prodotti appartenenti alla fascia più alta del mercato. Questo è il caso del Geekom IT13: un prodotto disponibile in una variante davvero super!

Oggi vi parliamo infatti del dispositivo che arriva con a bordo il processore Intel i9 di tredicesima generazione con ben 14 core e una potenza di calcolo spaventosa. Un prodotto che, i più smanettoni, sapranno sicuramente come sfruttare al meglio. A bordo troviamo inoltre 32 GB di memoria RAM DDR4 suddivisa in due banchi da 16. Non manca un disco SSD capiente da 2 TB con connettore PCIe Gen 4. Il dispositivo accetta inoltre un secondo disco SSD della stessa famiglia oltre che un disco da 2,5 pollici SATA.

La piena compatibilità con l’ultimo standard Wi-Fi 6E oltre che il supporto a tutti gli ultimi protocolli di connessione, fanno di questo dispositivo un MiniPC perfetto per chi non vuole accontentarsi, ma cerca sempre il meglio. Ovviamente non si tratta di un prodotto con vocazione gaming, ma di un computer da scrivania che è sempre pronto a portare a termine i task quotidiani anche più pesanti. Non mancano tutti i vari connettori fisici utili al collegamento delle varie periferiche esterne.

Il punto di forza è senza dubbio il fatto che sia un prodotto molto compatto, poco energivoro e subito pronto all’uso. L’altro grande punto di forza è il prezzo: oggi infatti costa solo 849€ grazie al coupon Amazon che lo sconta di ben 150€. Compralo subito e approfitta della promo che trovi direttamente su Amazon!

