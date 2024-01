MiniPC da ufficio a prezzo BOMBA!

Ecco un prodotto che, se utilizzato per scopi d’ufficio, non solo ti fa risparmiare, ma ti permette di sfruttare al meglio lo spazio a disposizione. Il MiniPC da ufficio di cui parliamo oggi è un modello di Acemagic con buone caratteristiche tecniche e un prezzo davvero concorrenziale. Grazie al coupon disponibile oggi su Amazon, il dispositivo costa infatti solo 260€. Il coupon lo sconta di ben 140€! Approfitta subito di questa offerta imperdibile!

Il MiniPC da ufficio più conveniente che puoi acquistare oggi

Quando si parla di lavoro da ufficio, spesso si parla di classico lavoro da scrivania con la necessità di utilizzare programmi come Office o il browser web. Per questo tipo di esigenze, un MiniPC è più che sufficiente. Esistono modelli molto performanti e costosi: ce ne sono altri più economici, ma con caratteristiche tecniche di ottimo livello.

Ecco quindi che parliamo dell’Acemagic AK1Plus con processore Intel N95 di dodicesima generazione, 16 GB di memoria RAM e ben 1 TB di memoria M.2 NVME. Si tratta di un dispositivo dall’indiscussa qualità, dalle buone caratteristiche tecniche e dall’ottima dotazione di porte.

Il case, come di consueto per questo tipo di prodotti, è davvero compatto e, in questo caso, è decorato con una striscia led RGB discreta, ma divertente. Riesce a donare alla scrivania o alla postazione un tocco di colore.

Da non sottovalutare anche la dotazione di porte: non manca la LAN, ben due HDMI e molte porte USB-A.

Ovviamente non manca il Wi-Fi, il Bluetooth e una porta jack da 3,5 mm.

Conviene acquistare questo MiniPC? Sicuramente sì! Il prezzo di soli 260€ fanno di questo MiniPC da ufficio un best buy assoluto nella sua categoria. Approfitta subito della promozione che lo sconta di ben 140€ grazie al coupon disponibile ora su Amazon: non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.