Misura la tua COMPOSIZIONE CORPOREA con la Bilancia Xiaomi a PREZZO MINI

Per monitorare in maniera precisa non solo il tuo peso, ma anche la tua composizione corporea, utilizza la Bilancia Xiaomi Mi Body Composition Scale 2!

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Bilancia Xiaomi Mi Body Composition Scale 2: funzionalità e modalità di utilizzo

La Bilancia Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 offre un’analisi approfondita del tuo corpo con misurazioni precise sotto diversi punti di vista.

Nello specifico, il chip per la misurazione del grasso BIA ad alta precisione può misurare 13 parametri di composizione corporea, tra cui peso corporeo, IMC, percentuale di massa grassa, massa muscolare, acqua, proteine, grasso viscerale e metabolismo basale, per aiutarti a comprendere appieno le tue condizioni fisiche.

Inoltre è dotata di Bluetooth Low Energy 5.0 e, se utilizzata insieme alla app Mi Fit, può trasmettere rapidamente i dati corporei come peso e percentuale di massa grassa. Tra l’altro è in grado di eseguire il passaggio intelligente tra modalità di pesatura dinamica e statica.

Il peso minimo per la bilancia è di 100 grammi e, oltre a pesarti in modalità dinamica, puoi anche misurare in modalità statica il peso di oggetti o cibo che si tratti di frutta, verdura, pacchi e così via.

