Misuratore di pressione da braccio PRECISO a soli 21,99€ (SCELTA AMAZON)

Il misuratore di pressione da braccio AILE rientra tra le offerte del giorno Amazon, dove è acquistabile a 21,99€ invece che 26,99€, grazie allo sconto del 19%. Chi decide di acquistarlo andrà a risparmiare circa 5€ rispetto al prezzo di vendita consigliato. In più è anche possibile pagarlo in 3 rate a interessi zero da 7,33€, al mese grazie ai pagamenti rateali proposti da Amazon. Per aderire a questa opzione basta scegliere questa modalità di pagamento durante il check-out. Ecco il link all’offerta.

AILE misuratore di pressione da braccio si distingue per la misurazione veloce e precisa, il polsino regolabile e la possibilità di memorizzare i dati fino a un massimo di due utenti.

Misuratore di pressione da braccio AILE in sconto del 19% su Amazon

Con questo misuratore professionale dell’azienda AILE è possibile ottenere una risposta quasi immediata sul proprio livello di pressione sanguigna e sulla frequenza cardiaca. Dopo averlo acceso, infatti, trascorreranno appena 30 secondi per ottenere i dati richiesti.

All’interno della confezione è presente 1 misuratore di pressione da braccio con monitor, un cavo USB per l’alimentazione (le batterie AAA da 1,5V non sono incluse) e un manuale di istruzioni.

Per la sua precisione e la facilità d’uso, può essere anche un’ottima idea regalo per genitori, nonni e amici, sia per un utilizzo a casa che in vacanza.

Il misuratore di pressione da braccio del marchio AILE è in offerta a soli 21,99€ su amazon.it, con la possibilità di acquistarlo anche a rate senza interessi. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, di conseguenza gli utenti Prime possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultrarapida.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.