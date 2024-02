Misuratore di pressione da polso Beurer BC 27: SEMPLICE, PRECISO ed ECONOMICO (19€)

Il misuratore di pressione da polso Beurer BC 28 è un dispositivo medico affidabile e completo progettato per fornire misurazioni accurate della pressione arteriosa da polso. Dotato di molte funzionalità avanzate, questo misuratore è ideale per chi desidera monitorare regolarmente la propria pressione sanguigna comodamente a casa. Magari spendendo poco, come oggi che costa solo 19€ su Amazon grazie allo sconto del 43%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Misuratore di pressione da polso Beurer BC 27, comodissimo

Il misuratore è progettato per adattarsi facilmente al polso, con una circonferenza compresa tra 14 e 19,5 cm. La funzione di rilevazione aritmie è particolarmente utile per individuare eventuali irregolarità nel ritmo cardiaco durante le misurazioni. Il dispositivo è inoltre dotato di un indicatore di posizionamento che assicura che il misuratore sia posto correttamente all’altezza del cuore per risultati precisi. Il grande display fornisce informazioni chiare e dettagliate, inclusi i risultati delle misurazioni, la data e l’ora, lo stato delle batterie e altri dati essenziali.

La funzione di memoria è estremamente utile, consentendo di salvare le ultime 60 misurazioni per due persone, per un totale di 120 misurazioni archiviate. Inoltre, il dispositivo calcola automaticamente la media di tutte le misurazioni salvate e separatamente delle misurazioni mattutine e serali degli ultimi 7 giorni. L’indicatore di rischio colorato fornisce un’ulteriore valutazione visiva della pressione sanguigna, con codifiche a colori da verde (situazione ottimale) a rosso (rischio elevato).

La confezione include una custodia protettiva e due batterie AAA, garantendo che il misuratore sia pronto all'uso. Con la sua affidabilità e la gamma completa di funzioni, il Beurer BC 28 è una scelta eccellente per chi cerca un misuratore di pressione da polso preciso e pratico per il monitoraggio domestico della pressione arteriosa. La garanzia di 3 anni aggiunge ulteriore tranquillità agli acquirenti.

