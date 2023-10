Tieni sotto controllo la pressione con questo Misuratore elettronico in OFFERTA!

Avere sotto controllo la pressione arteriosa è molto importante poiché valori molto alti o, di contro, molto bassi, sono molto pericolosi per la salute. Per fortuna, oggi esistono strumenti elettronici che ci aiutano nel monitoraggio periodico senza dover andare continuamente dal proprio medico di base, in farmacia. Fermo restando che farla controllare da un medico almeno una o due volte l’anno resta una buona abitudine, anche perché i misuratori elettronici non sono attendibili come quelli manuali. Il misuratore di pressione da braccio Beurer BM 27 è sicuramente un buon modello, che oggi paghi meno grazie allo sconto del 17%, che porta il suo prezzo a soli 24,99 euro!

Misuratore pressione Beurer BM 27: caratteristiche tecniche

Il misuratore della pressione arteriosa Beurer BM 27 registra fino a 4 diverse memorie ciascuna delle quali contenenti fino a 30 misurazioni che poi si azzerano e ripartono d’accapo. In questo modo può essere usato fino a 4 componenti della famiglia. Il polsino regolabile si adatta a tutti gli utenti con una circonferenza della parte superiore del braccio di 22-42 cm. Se il bracciale è troppo largo o troppo stretto, il segnale di controllo te lo avviserà e non farà partire la misurazione, così da evitare misurazioni sballate. Molto interessante ed esclusiva la funzione di rilevamento delle aritmie automatico, che avvisa in caso di possibili disturbi del ritmo cardiaco. Mentre la scala colorata aiuta a classificare i valori della pressione sanguigna, per un monitoraggio semplice per tutti.

Infatti, il display di facile lettura offre una panoramica perfetta dei valori. E’ importante riposare per 5 minuti prima di misurare la pressione sanguigna per la prima volta. Altrimenti, potrebbero esserci delle deviazioni. Per accedere alla memoria di misurazione, non è necessario accendere il dispositivo, ma premere il pulsante «M» e selezionare la memoria utente desiderata.

Insomma, uno strumento semplice da usare ma fondamentale per la propria salute. Acquistalo in offerta a soli 24,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.