Misuratore di pressione scontato del 30%: monitora la tua salute!

Monitorare la pressione sanguigna è molto importante per prevenire eventuali patologie cardiovascolari che possono sfociare in conseguenze pesanti, come ictus e infarti. Molto utili sono i misuratori di pressione digitali, poiché è possibile farlo comodamente da casa in un ambiente che non crea quell’ansia che finisce pure per farla salire e dare risultati adulterati. Se stai pensando di acquistarne uno, il misuratore di pressione OMRON X3 è in promozione con uno sconto del 30%, che ha abbassato il prezzo fino a 46,99 euro!

Fermo restando che ovviamente occorra comunque farsi monitorare la pressione sanguigna anche dal medico di famiglia, il quale utilizza un misuratore di pressione manuale, più preciso. Tuttavia, seguendo le giuste istruzioni e misurandola tre volte a distanza di pochi minuti, si può avere una misurazione attendibile.

Misuratore di pressione OMRON X3: caratteristiche, prezzo e offerte

Il misuratore di pressione sanguigna digitale OMRON X3 Comfort è dotato di Bracciale Intelli Wrap (22–42 cm), che si adatta bene a ogni braccio, dal più sottile al più spesso. Nella confezione troverete anche un Manuale di istruzioni che vi dirà come posizionarlo al meglio, 2 batterie per poterlo usare subito senza doversi procurare le pile e una custodia per conservarlo al meglio o portarlo con sé anche in viaggio. Anche grazie al peso di 310 Grammi. La dimensioni della banda sono di 42 centimetri quindi anche confortevole nell’utilizzo.

I misuratori di pressione digitale da braccio sono più attendibili di quelli da polso, ma bisogna comunque seguire delle istruzioni precise, come posizionare l’apparecchio all’altezza del cuore, stendere il braccio sinistro lungo il tavolo e capovolgerlo verso l’esterno. Anche il bracciale va posizionato al punto giusto dopo la piega del braccio, attorno al muscolo e lasciando 2-3 cm di distanza da quest’ultima.

E’ possibile anche detrarre l’acquisto di questo dispositivo sulla propria dichiarazione dei redditi come dispositivo medico, basta chiedere la fattura al venditore seguendo le istruzioni. Ricordiamo che è in corso uno sconto del 30%, con un prezzo allettante di 46,99 euro! Tieni monitorata la tua salute a un prezzo conveniente.

