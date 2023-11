Questo MIXER a IMMERSIONE BOSCH tritura anche le pietre! Col BLACK FRIDAY paghi solo 27 euro!

Il Mixer a immersione Bosch MSM6B500 CleverMixx è un potentissimo utensile per cucinare, da 350 W, 1 Liter, in plastica, di colore Bianco, silenziosissimo (1 solo Decibel). Grazie al Black Friday puoi beneficiare del 31% di sconto, quindi lo paghi solo 27,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Mixer a immersione Bosch MSM6B500 CleverMixx: le caratteristiche

Il Motore da 350 WATT offre tutta la potenza di cui hai bisogno per frullare e miscelare facilmente. Lasciati sorprendere dalla varietà di ricette che riuscirai a preparare con questo frullatore a immersione. Garantisce risultati rapidi e perfetti per i tuoi ingredienti preferiti. Miscela con il semplice tocco di un pulsante e goditi i piatti fatti in casa appena preparati. La lama resistente in acciaio inossidabile a 4 lame garantisce un’azione di taglio più precisa per risultati eccellenti in pochissimo tempo. Che si tratti di preparare purea, miscelare o tritare, la lama lavora i tuoi ingredienti accuratamente.

La funzione AntiSplash ti aiuta a mantenere la tua cucina pulita. Con il pratico accessorio tritatutto potrai tagliare rapidamente e facilmente verdure, erbe, noci, carne e formaggio. È pronto per l’uso in pochi secondi e facile da pulire grazie al contenitore lavabile in lavastoviglie. Grazie all’impugnatura ergonomica, il frullatore a immersione si adatta comodamente alla mano. Inoltre, il peso ridotto lo rende ancora più semplice da usare. Bicchiere graduato con coperchio: per misurare, miscelare e conservare le tue preparazioni. Grazie al coperchio, puoi conservare direttamente in frigorifero i tuoi piatti, i condimenti o gli ingredienti dopo averli frullati.

