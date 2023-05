Mobile POS di Nexi a canone zero in offerta a 19€

Il mondo degli acquisti sta evolvendo velocemente verso la digitalizzazione. È fondamentale quindi che le attività commerciali siano pronte ad accettare pagamenti digitali in modo semplice, veloce e sicuro. Ecco perché Nexi ha lanciato Mobile POS, la soluzione ideale per liberi professionisti, attività in movimento e piccoli commercianti che desiderano offrire ai propri clienti un’esperienza di pagamento digitale straordinaria, senza costi fissi.

Con un design compatto e leggero, Mobile POS ti accompagna ovunque tu vada. È perfetto per le attività in movimento o per servizi di consegna e pagamento a domicilio. Grazie alla promozione in corso, il prezzo è ancora più allettante: solo 19 euro una tantum. Piccolo, leggero e con un design innovativo, dotato di schermo colorato e tastiera retroilluminata, il terminale Nexi è un vero gioiello.

Nexi Mobile POS: una panoramica

Come funziona Mobile POS? Basta collegarlo all’applicazione gratuita Nexi Mobile POS tramite connessione Bluetooth. Da questa app potrai gestire gli incassi, visualizzare le transazioni, effettuare storni e molto altro ancora. Con Mobile POS, puoi accettare pagamenti con carte di credito dei principali circuiti (incluso PagoBANCOMAT), smartphone, dispositivi indossabili e tramite Pay-by-link (per ricevere pagamenti a distanza). Offri un’ampia gamma di opzioni per soddisfare tutte le esigenze dei tuoi clienti.

Dal punto di vista economico, l’acquisto di Mobile POS non comporta alcun canone fisso mensile o annuale. Dovrai solo sostenere i 19 euro una tantum per l’attivazione del terminale e le commissioni fisse di transazione a soli 1,89%. Inoltre, se aderisci alla promozione micropagamenti, le commissioni saranno azzerate per importi inferiori a 10 euro fino al 31 dicembre 2023. Nessun vincolo di apertura conto: basta avere un conto corrente in Italia e inserire le tue coordinate per ricevere gli importi. L’accredito sarà disponibile entro il giorno lavorativo successivo all’incasso.

Richiedere Mobile POS è semplicissimo: collegati alla pagina ufficiale di Nexi e inserisci i dati richiesti. Il terminale verrà spedito direttamente al tuo indirizzo. Grazie all’attivazione rapida e semplice, potrai iniziare subito ad accettare tutti i principali tipi di pagamenti digitali, anche quando sei in movimento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.